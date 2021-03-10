الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: انخفاض الحرارة بداية من الليلة

جدة - نرمين السيد - توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بداية من الليلة لتصل غدا إلى 7 درجات مئوية على جميع أنحاء الجمهورية مع ارتفاع الأتربة.





وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس على الطرق خلال عطلة نهاية الأسبوع ستكون مستقرة، محذرة من تخفيف الملابس. وأشار وكيل المركز، إلى أن فصل الربيع يبدأ 21 مارس ويمتد 3 أشهر تعود خلالهم الأتربة بسبب هبوب عاصفة الخماسين.

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