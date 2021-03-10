جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1442هـ، يوم السبت المقبل 29 رجب، الموافق 13/3/2021.



جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1442هـ، يوم السبت المقبل 29 رجب، الموافق 13/3/2021. وأوضحت الدار، أنه سيتم إعلان نتيجة رؤية هلال شهر شعبان عقب صلاة المغرب مباشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: استطلاع هلال شهر شعبان السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.