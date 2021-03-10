شكرى لممثل الاتحاد الأوروبى: إقدام إثيوبيا على ملء السد له تداعيات سلبية

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع المُمثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وتطورات ملف سد النهضة، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن المُستجدات الإقليمية.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تطرق إلى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الأوروبى وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، بما فى ذلك التعاون التنموى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى التى أقرها الاتحاد للفترة 2021/2027 وما تم الاتفاق عليه من طرح مصر لأولوياتها فى هذا الشأن، خاصة المشروعات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية، والنقل، والذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى.

واستعرض وزير الخارجية خلال الاتصال موقف مصر الساعى للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تُمكِّن الدول الثلاث من الوصول للاتفاق المنشود.

وتناول وزير الخارجية أيضًا عناصر المقترح المُقدم من جمهورية السودان الشقيقة، والذى أيدته مصر، والداعى إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية، وصولًا إلى حل تفاوضى لقضية سد النهضة، منوهًا فى هذا الصدد إلى أهمية الانخراط الأوروبى فى هذا الشأن، والدور الذى قد يلعبه الاتحاد الأوروبى فى أية مفاوضات مقبلة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية أن تُسفر تلك الجهود عن إطلاق عملية تفاوضية يتمخض عنها اتفاق حول سد النهضة، بما يُراعى مصالح الدول الثلاث ولا يفتئتُ على حقوقها المائية، مع ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، والذى أعلنت إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله، موضحًا أن إقدام إثيوبيا على تلك الخطوة بشكل أُحادى ستكون له تداعيات سلبية على دولتى المصب.

كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، خاصة التطورات على الساحة الليبية بكافة مساراتها، فضلًا عن القضية الفلسطينية وجهود الدفع قُدمًا بعملية السلام فى الشرق الأوسط.