قومى المرأة يطلق مشروع تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالى بريف مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان مشترك صادر عن الجهات صاحبة المشروع أنه يستهدف ما يتجاوز 120 ألف امرأة فى محافظات المنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف إلى التوسع فى نطاق مبادرة "مجموعات الادخار والإقراض" وتعزيز استدامتها وتأثيرها، من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، علاوة على ذلك، سيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التى تقودها المرأة فى المناطق الريفية، وسيتم أيضًا زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات.

وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة: "إن قضية التمكين الاقتصادى للمرأة تعد واحدة من الأولوليات الوطنية التى تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشى مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتى يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التى تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره".

وأضافت د.مايا مرسى "أن الدستور المصرى 2014 قد أرسى قواعد وأسس عدم التمييز وتكافؤ الفرص، كما تحققت العديد من الإصلاحات التشريعية الإيجابية فى مصر لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة، وتبرز قضية الشمول المالى فى مقدمة اهتمامات الدولة باعتبارها واحدة من أهم السبل نحو تمكين المرأة اقتصادياً ، ومن خلال تعاوننا مع الشركاء فإننا نسعى من خلال هذا المشروع مواصلة جهود الدولة فى هذا المجال وأن نخطو بخطوات حثيثة إلى الأمام فى سبيل تذليل كافة العقبات أمام تمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية بما يحقق النهوض والتنمية للدولة المصرية".

وصرح السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى بوزارة الخارجية، بأن مصر تشهد دعمًا غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم المرأة المصرية، والنهوض بها، وتأكيد دورها فى المجتمع فى ظل نهضة شاملة للدولة المصرية فى كل مجالاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية، والمؤسسية، بما فى ذلك النهوض بإسهام المرأة المصرية فى إعادة بناء الدولة والإنسان المصرى".

وأضاف أن مشروع تحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة فى إدارة الأزمات، ويقترح مشاركة التجربة المصرية دوليًا، خاصة مع الدول الإفريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية فى هذا المجال".

ولفت إلى أن مشروع تحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة فى إدارة الأزمات، مقترحًا مشاركة التجربة المصرية دوليًا، خاصة مع الدول الافريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية فى هذا المجال. ويقوم المجلس القومى للمرأة بدور كبير بقيادة الدكتورة مايا مرسى، التى تديره بالإخلاص والتفانى لصالح قضية المرأة المصرية.

ويتسق المشروع أيضاً مع خطة عمل "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، التى يتشارك فى قيادتها كل من وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة، كنموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطنى يتيح للحكومات والأعمال التجارية العمل معاً من أجل سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.

كما يقع فى إطار البرنامج القومى لمجموعات الادخار والإقراض الرقمية، الذى يقوده المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى المصرى.

وقالت مى أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزى: "لقد ألهمتنا مجموعات الادخار للسيدات فى البنك المركزى المصرى للاستثمار فى نظام دعم مستدام وبنية تحتية رقمية سهلة الاستخدام. ويأتى هذا فى المقام الأول فى سبيل إدماج هذه المجموعات فى القطاع المالى الرسمى وتثقيفهن ماليًا".

وأضافت: "نحن على يقين أن هذا المشروع سيفتح آفاقاً من خلال الخدمات المالية الرقمية لتمكين المرأة الريفية فى مصر اقتصاديًا. نحن نقدر أهمية شراكتنا مع المجلس القومى للمرأة ونتطلع إلى التنفيذ الناجح لمشروع مجموعات الادخار الرقمية، وللاتحاد الأوروبى، والدول الأعضاء فيه، شراكة طويلة الأمد مع شركاء التنمية على الصعيد الوطنى، ومع المجتمع المدنى، فى مجال دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر، وفى إطار أولويات الشراكة المتفق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبى، أسهم العديد من البرامج التى يمولها الاتحاد فى تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وتعزيز مشاركتها فى الحياة العامة، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات".

وقال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر: "أدت جائحة كوفيد-19 للعديد من الصعوبات والتحديات للمواطنين فى جميع أنحاء العالم؛ حيث تتضر المرأة بشكل خاص فى أغلب الأحيان".

وتابع: "خصصنا فى الاتحاد الأوروبى والبلدان الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية، التى تعمل معاً كفريق أوروبى واحد، موارد جديدة، كما عدلنا البرامج القائمة لدعم قدرة البلدان الشريكة لنا ومجتمعاتها على الصمود، والعمل مع شركائنا فى مصر وخارجها، بشأن التوسع فى تمكين النساء والفتيات وتعزيز حمايتهن، وهو جوهر الاستجابة العالمية للاتحاد الأوروبى. ونحن نواصل التزامنا القوى بدعم تمكين المرأة، بما فى ذلك، حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، ومشاركتها فى الحياة العامة، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات".

وأضاف: "يمثل هذا المشروع الجديد علامة بارزة مهمة، والذى نتعاون فيه مع شركاء تربطنا بهم صلات طويلة الأمد".

وأكد: "لدينا قناعة أن هذا المشروع سيسهم فى زيادة قدرة المرأة على الصمود أثناء جائحة كوفيد-19، وسيعجل بالتعافى على نحو أعم، ونحن على اقتناع بأنه، من خلال الجهود المشتركة الدؤوبة الرامية إلى تعزيز الأجندة الوطنية الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها، سنسهم فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع فى مصر، تماشياً مع رؤية 2030".

وقال السفير هان ماورتس سخابفلد، سفير مملكة هولندا فى مصر: "الافتقار لتمويل ميسور ومتاح وجيد يعيق رائدات الأعمال ويحد من نموهن ، وفى ظل هذه الظروف، يقتصر عمل هؤلاء النساء على المشروعات الصغيرة فى القطاع غير الرسمى، بإمكانات نمو محدودة، ومن ثم، فإن الاستثمار فى رائدات الأعمال يعنى الاستثمار فى التنمية والنمو، ونحن نهدف من هذا البرنامج، بالتعاون مع شركائنا القدامى فى مصر، إلى دعم حصول النساء فى مصر على التمويل".

وأضاف قائلاً: "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات هو هدف أساسى فى كافة عناصر سياسات هولندا فى مجال التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى، وزيادة التمكين الاقتصادى للمرأة وتحسين المناخ الاقتصادى لها، أمر لا غنى عنه لبلوغ ذلك".

وفضلاً عن تعزيز الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمرأة، سيسهم المشروع، بتمويل من الاتحاد الأوروبى، فى رفع الوعى وتوفير خدمات الحماية والاستجابة للنساء والفتيات اللاتى يواجهن العنف أو يتعرضن لخطر مواجههته، وسيتحقق ذلك من خلال تعزيز قدرة مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة وكذلك من خلال مشاركة الأطراف المعنية المحلية الأخرى فى توفير خدمات الحماية والاستجابة للمرأة، علاوة على ذلك، سيتولى المجلس القومى للمرأة قيادة أنشطة رفع الوعى لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما فى سياق كوفيد-19.

وقالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر: "يطلق على العنف ضد المرأة الجائحة المستترة، ولا يزال من أكبر التحديات التى تسعى المرأة للتغلب عليها فى جميع أرجاء العالم، بما فى ذلك فى مصر".

وأضافت: "أثناء انتقال مصر من الاستجابة للجائحة إلى التعافى منها، بهدف طويل الأمد وهو إعادة البناء على نحو أفضل، سيكون من الضرورى أن تضع المرأة فى قلب كافة الجهود، ونحن نأمل أنه من خلال البرامج والشراكات، مثل تلك التى تم الإعلان عنها اليوم، لا نكتفى بالتوسع فى استقلال المرأة اقتصادياً وزيادة قدرتها على كسب رزقها، بل ندعم أدوارها، لأن النساء هن بناة ومبتكرات الغد، ومن أجل بلوغ تلك الرؤية، من الضرورى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد".

يذكر أن المشروع الجديد "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالى والاقتصادى ريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19"، يدعم مجموعة من الأولويات الاستراتيجية: الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمرأة، وحماية النساء والفتيات من العنف، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كوثيقة رسمية لعمل الحكومة فى السنوات المقبلة.

وتعد مصر أول بلد فى العالم يصدر ورقة سياسات تحدد خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء أنتشار فيروس كوفيد-19 والتى أوضحت وضع المرأة وساعدت فى تشكيل الاستجابة للجائحة على المستوى الوطنى، وقد أطلقت الحكومة المصرية تقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد-19 لرصد تنفيذ هذه السياسات.