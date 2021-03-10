ترقية الزميل أحمد نبيل إلى digital producer

جدة - نرمين السيد - وتبارك أسرة تحرير "دوت الخليج"، للزميل أحمد نبيل، متمنيةً له التوفيق والنجاح في آداء عمله. ومن المقرر أن يبدأ "نبيل" عمله الجديد مسؤولا عن تصميم وتطوير الانتاج الرقمى، بما فى ذلك الفيديو والوسائط المختلفة.

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