جدة - نرمين السيد - شاركت اليوم النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، طارق الفقى، محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامى نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادى فى تسليم 56 جهاز عروسة للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج.





وكانت المبادرة الرئاسية دكان الفرحة، قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى و ينفذها صندوق تحيا مصر. وأعربت النائبة د. رشا إسحق، عن خالص تهانيها للفتيات متمنية لهن حياة زوجية سعيدة. كما قدمت الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعمه لمحافظات الصعيد وبالأخص محافظة سوهاج واهتمامه بالفئات الأكثر احتياجا عن طريق دعمه المستمر للمبادرات الرئاسية. كما تقدمت النائبة بشكر خاص لصندوق تحيا مصر، ولجميع القائمين عليه لأنشطته المستمرة ودوره البارز فى تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة "نور حياة"، و"أطفال بلا مأوى"، و"حياة كريمة"، و"دكان الفرحة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائبة رشا إسحق: شكرا لدعم الرئيس السيسى محافظات الصعيد بدكان فرحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.