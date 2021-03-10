رئيس مركز المناخ: طقس الخميس والجمعة يشهد 4 فصول فى يوم واحد

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، تفاصيل الحالة الجوية خلال يومي "الخميس والجمعة"، مؤكدا تعرض البلاد لمنخفض الأوروبي "البارد" مع منخفض ليبيا الحار الجاف العاصف.
وأوضح رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، أن هناك حالة متوقعة من التقلبات المناخية شديدة الاضطراب، مؤكدا أن يومي "الخميس والجمعة"، سيشهدان مناخ 4 فصول، من ارتفاع في الحرارة إلى رياح خماسين وعواصف ترابية إلى برودة شديدة في الجو.
وأكد أستاذ التغيرات المناخية، أنه من المتوقع ارتفاع مؤقت وسريع فى الحرارة يوم الخميس في كل الجمهورية وفي مناطق مصر الوسطى وجنوب الصعيد بالتحديد، حيث الفرق في الحرارة بين هذه المناطق وباقي مناطق الشمال والدلتا حوالى 20°م.
وذكر أنه من المتوقع أن تشهد البلاد منخفض قادم من أوروبا إلى مصر بواسطة إيطاليا واليونان، يسبب نشاط للرياح المحملة بالرمال والاتربة يوم غدًا الجمعة على الصعيد بالتحديد.
وأوضح أن ذلك بسبب الرياح الجنوبية القادمة من الحدود الجنوبية الغربية وتحديدا دولة ليبيا، والتي تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة في مثل هذا التوقيت من العام وتبلغ 35 درجة مئوية وأكثر.
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