نيفين القباج: الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 19 مليار جنيه فى...

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن مصر بالفعل تتغير مشيرة إلى برنامج تكافل و كرامة الذي بدأ العمل به منذ مارس 2015 لاهتمام بالمواطن البسيط، وكان يشترط فيه الاهتمام بالقطاعين الصحي والتعليمي، وذلك بناء على تأكيد رئيس الجمهورية على مبدأ الاستثمار في البشر.

وأشارت فى كلمة مسجلة خلال مؤتمر "مصر تتغير" بمكتبة الإسكندرية، إلى أن الدعم النقدى المقدم لبرنامج تكافل وكرامة عام 2014 بلغ 3.6 مليار جنيه، ومع الزيادة التدريجية بلغ الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة بلغ 19 مليار جنيه في عام 2020، وعدد الأسر التى تم تقديم الدعم لها في 2014 بلغ مليون و680 أسرة بينما ازداد عدد الأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عام 2020 ليصل إلى 3.8 مليون أسرة، مشيرة إلى أن المتوسط الشهري للدعم الموجه للأسر بلغ من 500 إلى 600 جنيه في 2016.

وشهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، فعاليات ندوة "مصر تتغير"، التي تنظمها مكتبة الإسكندرية، لمناقشة الجهود غير المسبوقة التى تقوم بها الدولة المصرية في مجال التنمية على كافة الأصعدة، وتحليل ورصد نتائج أهم تجارب التنمية الراهنة، والخطط التنموية التى تشهدها الإسكندرية في مختلف القطاعات، جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

وخلال كلمته؛ أكد المحافظ أن مصر ستتغير بفضل قياداتها السياسية الحكيمة الواعية و بفضل سواعد أبنائها وبعلمائها الأجلاء، لافتا إلى أن الإسكندرية تتلقى الدعم الكامل والرعاية من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن الإسكندرية منذ 10 سنوات كانت تعاني من الكثر من الأمور، على رأسها البناء المخالف، موضحا بأنه تم إصدار 134 ألف قرار إزالة للمباني المخالفة التى تشكل ضغط هائل على شبكات البنية التحتية و المواصلات، وما تم تنفيذه من قرارات الإزالة هو 4000 قرار إزالة فقط وتم تنفيذ أغلبها من يناير 2020 وحتى يناير 2021، مؤكدا أنه لولا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التى يتسم بالقوة والحزم لإيقاف أعمال البناء، لما استطعنا إيقاف البناء المخالف.

وأوضح الشريف أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة والمبادرات الرائدة والتي من بينها مشروع "تطوير محور المحمودية "شريان الأمل" والذي بلغت تكلفته 6 مليارات جنيه وافتتحه رئيس الجمهورية، وساهم بشكل كبير علي تحقيق الإنسياب وسيولة الحركة المرورية بالمحافظة، وكذا مشروع "مترو أبو قير" بتكلفة 1.7 مليار يورو، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل، وهو مترو عالي الكثافة بالمسار من أبو قير وحتي محطة مصر وبطول 23 كم ، كما إنه من الأحلام التي تمناها أهالينا بالإسكندرية.

وأشار الشريف أن من بين المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات؛ مشروع "بشاير الخير" بجميع مراحله المختلفة والذي بلغت تكلفته 9.6 مليار جنية، والذي استهدف تطوير العشوائيات الغير آمنة، وساهم في تحويل العشوائيات إلي مناطق حضارية متطورة علي أعلي مستوي، مضيفا بأن الإسكندرية حظيت بنصيب كبير من المبادرات الرئاسية التنموية، والتي جاء على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير 57 قرية أم وتابع ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة 3 مليار جنية ، لافتا إلى مشروع الهوية البصرية الذي جاء بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، تنفيذا للتكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر.

وفى السياق متصل ؛ أوضح الشريف أنه تم وضع مخطط استراتيجي عاجل لتطوير الميادين في المحافظة، حيث تم إطلاق مشروع "تطوير ميدان محطة مصر" بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمقرر الإنتهاء منه خلال 12 شهر، مشيرا إلى أنه الإسكندرية تعاني من كثرة عدد مركبات التوك توك بها حيث يصل عددها 250 ألف توك توك، منها 10 آلاف توك توك فقط مرخص وذلك بناء على تقرير إدارة مرور الإسكندرية وبناء على قرارت السيد رئيس الجمهورية سيتم حل مشكلة التوك توك من خلال الترخيص للتوك توك و سائق التوك توك أيضا و سيتم منعها تماما من السير في الطرق الرئيسية، كما أكد المحافظ أنه سيتم إزالة كافة الكافيهات المعيقة لرؤية البحر على المواطنين، كما أنه تم تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين بمنطقة سيدي بشر بطول 700 متر وتم عمل ممشى خاص بذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتثني لهم التمتع بالشاطئ مثل الاصحاء.