 متحدث الحكومة يكشف خطة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية 

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لديه ألية جديدة بشكل مختلف يعتمد على التطبيقات الإلكترونية وتمثل نقلة نوعية العمل داخل أجهزة الدولة قائلا: "الانتقال مش معناه أننا هنعزل". وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي احمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، أن المرحلة الأولى لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة 40 ألف موظف، مضيفا ان الموظف المنتقل للعاصمة الإدارية ولن يحصل على شقة للسكن سيحصل على بدل انتقال.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك عدة وسائل نقل سيتم توفيرها ليصل الموظف للعاصمة الإدارية بسهولة.

وأكد أن الموظف المنتقل للعاصمة عليه تقديم مقدم 25 % من قيمة الوحدة بواقع 110 آلاف جنيه، مؤكدا أن الموظف الذى سيحصل على وحدة سكنية بالعاصمة سيحصل على بدل سكن من الحكومة لتغطية قيمة الوحدة السكنية.

وتابع أن مساحة الوحدة السكنية 118 متر التي سيتم توفيرها للموظف المنتقل للعاصمة بقيمة 250 ألف جنيه وسيتم خصم ثمن الأرض والمرافق من قيمة الوحدة السكنية التي سيتم توفيرها للموظف المنتقل.

وأكد أن الموظف الذي لا يرغب شراء وحدة سكنية بالعاصمة سيحصل على بدل انتقال الأقل من درجة مدير عام سيحصل على بدل انتقال للعاصمة الإدارية 2000 جنيه.

وتحدث متحدث الوزراء عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مطمئن ويناشد أهالي محافظة أسوان التوجه للمستشفيات الحكومية حال ظهور أعرض والتأخر في التوجه للمستشفيات سبب في تفاقم أزمة كورونا بأسوان.

وقال إن حملة التطعيمات ضد كورونا بدأت بالفعل السبت الماضي و250 ألف سجلوا للحصول على لقاح كورونا ولدينا الجرعات اللازمة للقاحات كورونا موكدا سيصل 4 ملايين جرعة قريبا سيمكنوننا من زيادة مراكز التطعيم ضد كورونا.

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