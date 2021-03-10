انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار تاريخي من بنك مصر خاص لأصحاب المعاشات 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جاء ذلك في إطار الخدمات العديدة والمميزة التي يطرحها القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية لقطاع أصحاب المعاشات على الأراضي المصرية، والذي يصل عددهم إلي أكثر من 10 مليون ونصف مصري من أصاحب المعاشات، والذي كان بنك مصر له دور هام وفعال، حيث زف بشرى سارة لكافة أصحاب المعاشات في إطار خدمات الحصول على نظام عائد شهري لأصحاب المعاشات من بنك مصر، حيث يتم ذلك عند القيام لإتمام عملية فتح حساب جاري بحد أدنى يصل إلي 1000 جنيه، حيث يبدي البنك إهتمام واسع على تنويع الأوعية الإدخارية لكافة عملائه وعلى رأسهم المستفيدين أصحاب المعاشات.

تابع قرارات بنك مصر المقدمة لأصحاب المعاشات 2021

حيث أطلق بنك مصر تلك الخدمة وهي إحتستب العائد بصورة شهريه على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات وذلك في شهر فبراير الماضي، حيث قد أعلن البنك أن يكون نظام إحتساب العائد الشهري للحساب الجاري بنسبة 3%، كما يتيح البنك لأصحاب المعاشات مرونة كبيرة في اختيار أنظمة دورية صرف العائد على حساب التوفير الخاص بالمستفيد، كما يتيح نظام الصرف الشهري- الربع سنوي- النصف سنوي- السنوي.

كما أعلن عن إتاحة شراء شهادات ادخار من بنك مصر، وتخصم من حساب المستفيد ويتم إضافة العائد للحساب تلقائياً مع بداية تاريخ الاستحقاق.

كذلك إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على حساب المستفيد.

أيضاً سهولة التعامل على كافة الحسابات عن طريق ماكينات الصراف الآلي المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

أيضاً إمكانية تحويل جميع المرتبات والمعاشات من جميع الجهات المعنية للحساب بناءاً على رغبة المستفيد.

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