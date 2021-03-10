وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج اليوم الأربعاء، 26 من شهر رجب 1442هـ، الموافق 10 مارس 2021، عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب - رضى الله عنها - بمحافظة القاهرة.

وقال جمعة: "أسمى التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى بليلة الإسراء والمعراج"، مشيرا إلى أن الإسراء والمعراج أعظم رحلة فى تاريخ البشرية وتتجلى فيها قدرة الله "عز وجل" المطلقة، وكشفت عن مكانة الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم، عند ربه وبلد مدينة الألف مئذنة تفتتح أكثر من ألف مسجد فى ستة أشهر.

حضر الاحتفال خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة.

كما شارك أيضا عدد من السادة سفراء الدول العربية والإسلامية، وعدد من وفود الدول المشاركة فى مؤتمر "حوار الأديان والثقافات"، والذى سيعقد يومى 13 و14 مارس الحالى، وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الدينية بالوزارة، والقيادات التنفيذية والشعبية.