معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية افتراضية لأعضاء الدفعة 53

جدة - نرمين السيد - نظم معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة للسلام بجنيف، دورة تدريبية افتراضية لأعضاء الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين، خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس 2021.





تأتى الدورة بهدف تزويد الملحقين الجدد بقواعد العمل فى الأطر الدولية متعدد الأطراف وبخاصة المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، وكذلك إكسابهم مهارات التفاوض والمساعى الحميدة للتسوية السلمية للنزاعات، فضلا عن تعريفهم بأبرز التحديات المعاصرة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

شملت الدورة عدداً من المحاضرات التفاعلية التى قدمها السفير "ديفيد فيرنانديز بويانا" المراقب الدائم لجامعة الأمم المتحدة للسلام بجنيف، الذى أشاد بالقدرات المتنوعة التى يمتلكها شباب الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، وكذا تفاعلهم مع المحتوى المقدم بشكل يعكس الثراء المعرفى لديهم.

من جانبه، أثنى السفير خالد راضى، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، على الدورة التدريبية الافتراضية وما تناولته من موضوعات هامة، مؤكدا أنها تأتى فى إطار جهود المعهد لتوفير أفضل الخبرات التدريبية لشباب الدبلوماسيين بهدف إعدادهم بالشكل اللازم لتمثيل مصر فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة المشار إليها تأتى فى إطار اهتمام المعهد بتعزيز علاقات التعاون مع الجامعات المحلية والدولية فى مجال التدريب الدبلوماسى وبناء القدرات، كما تأتى تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد وجامعة الأمم المتحدة للسلام بجنيف.