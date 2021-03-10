متحدث الوزراء: استقبال ملايين الجرعات من لقاح كورونا خلال الشهر الحالى

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح سعد أن وضع مصابى كورونا حتى الآن مطمئن، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى بعض المحافظات.
وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الدولة طعمت عدد كبير من المواطنين، مؤكدا أن كمية التطعيمات الموجودة فى مصر كافية لكل من سجل اسمه لتلقى اللقاح.
ولفت سعد إلى أن هناك 250 ألف مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا، كما أن هناك 40 مكان يوفر اللقاح للمواطنين.
ونوه بأنه كانت هناك توقعات أن يكون عدد المتقدمين للتسجيل أكثر، مبينا أن هناك توقعات بزيادة أعداد المواطنين الذين سيسجلون على الموقع الإلكترونى المخصص خلال الأيام المقبلة.
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