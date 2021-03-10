التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: الدكتور عاطف محمد حسين خليفة، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب. الدكتور فاتن فاروق عبدالفتاح، عميدًا لكلية التربية جامعة الزقازيق. الدكتور هدى إبراهيم حسن بشير، عميدًا لكلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية. الدكتور أحمد فوزى عبدالمنعم، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بنى سويف.

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