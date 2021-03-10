سفير مصر فى بوجومبورا يبحث مع وزير خارجية بوروندى تعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - تم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وأكد السفير المصرى حرص مصر على توطيد علاقاتها مع جمهورية بوروندى الشقيقة وهو ما ثمنه وزير الخارجية البوروندى، مؤكداً على الحرص البوروندى المماثل على تعزيز العلاقات مع مصر الشقيقة الكبرى فى أفريقيا والدولة ذات المكانة والدور المقدرين للغاية على الساحتين الأفريقية والدولية.

كما تطرق اللقاء لبحث سبل الإسراع فى اتفاق الجانبين على إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية لتكون بمثابة الأدوات التنفيذية والعملية، لتعزيز وترسيخ أطر التعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفى ظل حرص مصر على تقديم المزيد من الدعم والمساندة للقيادة البوروندية التى تضطلع حالياً بتنفيذ برنامج إصلاحات موسع يشمل تعزيز مسار التنمية بمفهومها الأرحب اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً لتحقق طموحات الشعب البوروندى الشقيق.

وأعرب وزير الخارجية البوروندى فى هذا السياق للسفير المصرى عن تقدير القيادة والشعب البوروندى الكبير للاهتمام الحقيقى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم بوروندى، وهو ما ينعكس على أرض الواقع وبشكل ملموس.