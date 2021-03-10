خط نجدة الطفل: دعم طفلة المعادى نفسيا واجتماعيا

جدة - نرمين السيد - قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن الخط الساخن لنجدة الطفل "16000" معنى بتلقى بلاغات لإنقاذ الأطفال من أى خطر يتعرضون لها، كالتعرض للضرب أو الانتهاكات والتعذيب والاعتداءات الجسدية أو الجنسية أو حالات تنمر.





وأضاف عثنمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الطفلة ضحية واقعة التحرش بالمعادى تم عرضها هى وأسرتها على النيابة اليوم، ذاكرًا أنه حضر مع الفتاة أخصائى اجتماعى ونفسى من خط نجدة الطفل ليستمع إلى تفاصيل الواقعة منها. وأشار إلى تقديم الأخصائى النفسى التابع لخط نجدة الطفل لجلسة دعم نفسى واجتماعى أمام النيابة، مضيفًا أنه تم تقديم تقرير بحالة الأسرة والطفلة للنيابة، متضمنًا توصية بما يتبع مع الطفلة وأسرتها. وأوضح مدير خط نجدة الطفل، أن النيابة العامة وجهت تهمة هتك عرض للمتحرش، وسيتم حبسه تحت ذمة التحقيقات.

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