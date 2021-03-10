انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه في دقيقة واحدة عبر تطبيق HCWw 125 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اهتم العديد في الفترة السابقة عن السؤال عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه المنزلية، وجاء ذلك من خلال البحث المتواصل علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل، حيث قد بات الآن من السهل الاستعلام ومتابعة كافة فواتير المياه إلكترونياً، كما سهلت الشركة القابضة المصرية إمكانية معرفة الفاتورة، بطرق إلكترونية بسيطة من منزلك، دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر الشركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما قد جاء ذلك في إطار التحولات الرقمية التي تسعي إليها الدولة المصرية جاهده في مجال الخدمات الرقمية، لتقليل الأعباء عن كاهل الموظفين، وتقليل نسبة التكدس والازدحام وتحقيق السهولة في عمليات التحصيل.

والآن يستعرض لكم ” مصر فايف” من خلال متابعة المقال التالي خطوات الاستعلام عن فواتير المياه، عبر التطبيق الرقمي الذي أطلقته الشركة القابضة، وخطوات والسداد من خلال نظام الدفع “فوري”.

الآن الاستعلام عن فاتورة المياه- HCWW 125

حيث يعمل التطبيق الإلكترونيي HCWW 125، بعد إتمام تثبيته علي الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي، على نظامي التشغيل “الأندرويد وكذلك IOS”، حيث يوفر إمكانية الاستعلام عن كافة الشركات التالية:

القاهرة – البحيرة – كفر الشيخ – مرسي مطروح – سوهاج – البحر الأحمر- الإسكندرية – بني سويف – الجيزة – سيناء – المنوفية.

والآن يمكنك الاستعلام عن فواتير المياه عن طريق إتباع عدد من الخطوات الإلكترونية البسيطة والتي تتمثل في:

تسجيل الدخول في تطبيق Hcww 125.

ثم يتم إدخال البيانات بطريقة صحيحة.

ثم تحديد الشركة التابع لها، بعد ذلك يتم أدخال رقم السداد الإلكتروني.

ومن ثم الكبس علي سداد وسوف تظهر أمامك القيمة المالية لفاتورة الاستهلاك.

كما لو كنت من سكان إسكندرية يمكنك الاستعلام من خلال الضغط هنا.

سكان الدقهلية، من خلال الضغط هنا.

سكان مدن قناة السويس، من خلال الضغط هنا.

الآن خطوات سداد فاتورة المياه 2021

يمكنك سداد الفاتورة عن خلال خدمات الدفع فوري من خلال إتباع التالي:

الدخول علي موقع فوري، من هنا.

اختيار شركة المياه التابع لها المستعلم.

بعد ذلك على المستعلم إدخال رقم المشترك.

تظهر لك الآن كافة بيانات الفاتورة.

ثم إتمام عملية السداد، مع ضمان ما يثبت ذلك.

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