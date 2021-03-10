انت الان تتابع تفاصيل خبر انخفاض الحرارة 8 درجات وأمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 11 مارس وحتى يوم الثلاثاء 16 مارس القادم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم 11 مارس 2021، ووف القرير الذي نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، فسوف تنخفض درجات الحرارة الخميس بنحو 8 درجات مقارنةً بدرجات الحرارة الأربعاء والتي وصلت إلى 33 درجة مئوية، كما ستشهد بعض المناطق تساقط أمطار خفيفة مع نشاط للرياح على مناطق أخرى.

حالة الطقس اليوم الخميس 11 مارس وحتى يوم الثلاثاء 16 مارس القادم

ووفق هيئة الأرصاد فسوف تشهد السلوم والإسكندرية ومطروح أمطار خفيفة الخميس على فترات متقطعة بنسبة 30%، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، وترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 2.5 إلى 3.5 متر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وعن حالة الطقس اليوم الخميس 11 مارس فقد جاءت على النحو التالي

طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري واعتدال حركة الرياح مع نشاطها في بعض الأحيان.

طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية واعتدال حركة الرياح.

طقس حار على شمال سيناء وجنوب وشمال الصعيد.

كما يسود طقس بارد على جميع الأنحاء ليلاً.

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أما يوم الجمعة القادم فسوق تشهد بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية أمطار خفيفة بنسبة 40%، مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وبداية من يوم السبت القادم إلى الثلاثاء 16 مارس، فسوف تنعدم فرص تساقط الأمطار وتتساقط الشبورة المائية في الساعات المبكرة من الصباح وذلك وفق وفق تقارير الأرصاد المرفقة بالخبر.