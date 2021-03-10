انت الان تتابع تفاصيل خبر ليلة الاسراء و المعراج و فضلها و الأدعية المستحبة في هذه الليلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرحت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي بتوتير بأن ليلة الاسراء و المعراج ستبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م، 26 رجب 1442ه‍ ، حتي فجر يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م ، 27 رجب 1442ه‍.

وقال فضيلة مفتي الديار المصرية دكتور شوقي علام أن الاحتفال بذكرى ليلة الاسراء و المعراج أمر مرغوب فيه و مستحب شرعا؛ لأن إحياء تلك الليلة فيه تكريم و تعظيم لنبينا الكريم محمد صل الله عليه وسلم، و يتم إحياء هذه الليلة المباركة و الاحتفال بها بالتقرب إلى الله و كثرة الأعمال المحببة إلى الله و رسوله و كثرة الطاعات أسوة بسنة نبينا الكريم محمد صل الله عليه وسلم، حيث جعلت الصلوات الخمسة في هذه الليلة بخمسين إلى سبعمائة ضعف و يضاعف الله لمن يشاء.

و قد أضاف فضيلته أن ليلة السابع و العشرين من شهر رجب اشتهرت بليلة المعراج للنبي محمد صل الله عليه وسلم، و أن موسم الرجبية متعارف عليه في الحرمين الشريفين، حيث يأتي المسلمين من كل مكان لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه و سلم في شهر رجب، و يجتمعون في هذه الليلة المباركة لإحيائها و الاحتفال بها.

الدروس المستفادة من ليلة الاسراء و المعراج

قال الشيخ محمد حسن المحاضر و الباحث في الشريعة الإسلامية أن من الدروس المستفادة من هذه الليلة هي عدم اليأس، و التفاؤل دائما، و الصبر أسوة برسولنا الكريم و ما حدث معه أثناء دعوته لأهل الطائف للإسلام، عندما سالت الدماء من قدمه الشريفة فأستند علي شجرة، و أخذ يدعي ربه بهذا الدعاء: ” اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، و قلة حيلتي، و هواني علي الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، و أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلي بعيد يتجهمني؟ أم إلي عدو ملكته أمرى؟ إن لم تكن بك علي غضب فلا أبالي، و لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات و صلح عليه أمر الدنيا و الآخرة من أن تنزل بى غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبي حتي ترضي، و لا حول و لا قوة إلّا بك”.

و في هذه الليلة المباركة أراد الله أن يكرم نبيه الكريم محمد صل الله عليه و سلم، فأرسل إليه جبريل عليه السلام ليحمله علي البراق حتي وصل النبي محمد صلى الله عليه و سلم إلي بيت المقدس بفلسطين ثم صل إماما بالأنبياء أجمعين.

فضل ليلة الاسراء و المعراج