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انت الان تتابع تفاصيل خبر ليلة الاسراء و المعراج و فضلها و الأدعية المستحبة في هذه الليلة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - صرحت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي بتوتير بأن ليلة الاسراء و المعراج ستبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م، 26 رجب 1442ه ، حتي فجر يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م ، 27 رجب 1442ه.
وقال فضيلة مفتي الديار المصرية دكتور شوقي علام أن الاحتفال بذكرى ليلة الاسراء و المعراج أمر مرغوب فيه و مستحب شرعا؛ لأن إحياء تلك الليلة فيه تكريم و تعظيم لنبينا الكريم محمد صل الله عليه وسلم، و يتم إحياء هذه الليلة المباركة و الاحتفال بها بالتقرب إلى الله و كثرة الأعمال المحببة إلى الله و رسوله و كثرة الطاعات أسوة بسنة نبينا الكريم محمد صل الله عليه وسلم، حيث جعلت الصلوات الخمسة في هذه الليلة بخمسين إلى سبعمائة ضعف و يضاعف الله لمن يشاء.
و قد أضاف فضيلته أن ليلة السابع و العشرين من شهر رجب اشتهرت بليلة المعراج للنبي محمد صل الله عليه وسلم، و أن موسم الرجبية متعارف عليه في الحرمين الشريفين، حيث يأتي المسلمين من كل مكان لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه و سلم في شهر رجب، و يجتمعون في هذه الليلة المباركة لإحيائها و الاحتفال بها.
الدروس المستفادة من ليلة الاسراء و المعراج
قال الشيخ محمد حسن المحاضر و الباحث في الشريعة الإسلامية أن من الدروس المستفادة من هذه الليلة هي عدم اليأس، و التفاؤل دائما، و الصبر أسوة برسولنا الكريم و ما حدث معه أثناء دعوته لأهل الطائف للإسلام، عندما سالت الدماء من قدمه الشريفة فأستند علي شجرة، و أخذ يدعي ربه بهذا الدعاء: ” اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، و قلة حيلتي، و هواني علي الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، و أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلي بعيد يتجهمني؟ أم إلي عدو ملكته أمرى؟ إن لم تكن بك علي غضب فلا أبالي، و لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات و صلح عليه أمر الدنيا و الآخرة من أن تنزل بى غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبي حتي ترضي، و لا حول و لا قوة إلّا بك”.
و في هذه الليلة المباركة أراد الله أن يكرم نبيه الكريم محمد صل الله عليه و سلم، فأرسل إليه جبريل عليه السلام ليحمله علي البراق حتي وصل النبي محمد صلى الله عليه و سلم إلي بيت المقدس بفلسطين ثم صل إماما بالأنبياء أجمعين.
فضل ليلة الاسراء و المعراج
- تغيير مفهوم الدعوة إلي الله.
- الدعم النفسي للنبي محمد صلى الله عليه و سلم بعد موت زوجته السيدة خديجة، و موت عمه أبو طالب رضي الله عندهما.
- تكريم الرسول صل الله عليه و سلم و اطلاعه علي الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.
- إثبات صدق و نبوة الرسول صل الله عليه وسلم.
- صلاة النبي إماما بالأنبياء أجمعين مما يدل علي أنه خاتم الأنبياء و المرسلين.
- جزاء صبر الرسول صل الله عليه و سلم علي الكفار و علي فراق أحبابه.
- اختبار صبر و صدق المؤمنين على اتباع الدعوة الإسلامية.
- ثقة أبو بكر الصديق رضي الله عنه الكبيرة في الرسول صلي الله عليه وسلم.
- أهمية و مكانة المسجد الأقصى و أهمية المحافظة عليه و العمل علي استعادته مرة أخرى.
- الإثبات علي أن جميع الأنبياء يعبدون الله عز و جل و جميعهم إخوة و دينهم واحد.
- الكشف عن مكانة النبي محمد صلى الله عليه و سلم الكبيرة.
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