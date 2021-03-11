وزيرة الهجرة: الفن من أهم أدوات القوى الناعمة المصرية

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فى احتفالات دار الأوبرا المصرية بمناسبة "يوم المرأة العالمى"، اليوم الأربعاء بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، والذى بدأ بالسلام الجمهورى، بمشاركة المخرجة كاملة أبو ذكرى، وعازفة الهارْب الفنانة ياسمين الحربى، والأستاذ جمال الشاعر مديرا للقاء.





وفى مستهل كلمتها، وجهت وزيرة الهجرة التحية لكل أمهات الشهداء الذى ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، مؤكدة أنهن خير مثال على الصبر والجَلد، وعلينا أن نفخر بهن فى كل مكان، مؤكدة أن الأم هى أساس بناء البيت السوى، بجانب المدرسة والرياضة، ومثمنة دور الأمهات فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وربطهم الأبناء بجذورهم، لتحقيق النجاح الكبير بعدم خروج اى مركب للهجرة غير الشرعية منذ 2016م.

وفى السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية فى شتى المجالات، ومنذ فجر التاريخ ومصر سباقة فى الاحتفاء بالمرأة وتكريمها منذ عهد الفراعنة وحتى الوقت الحالى، حيث خصص الرئيس عام 2017، عاما للمرأة المصرية، وخصصت الوزارة نسخة كاملة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" لمشاركة نابهات مصر بالخارج بخبراتهن وعلمهن، بما يدعم قضايا الدولة المصرية.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة فى الداخل والخارج، مضيفة أن لدينا نماذج لمصريات حققن نجاحات عظيمة بالخارج فى مختلف المجالات، والوزارة تسعى للاستفادة من خبراتهن وتجاربهن فى مختلف خطط الدولة، مثمنة دور المرأة المصرية بالداخل والخارج فى الحفاظ على العادات والتقاليد المصرية داخل أسرتها وإصرارها الدائم على تمسكها بالروح والشخصية المصرية فى نفوس أولادها.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حرصت على إبراز جهود النماذج البارزة من المصريات بالخارج، حيث أطلقت مؤخرا مبادرة "مصرية بـ100 راجل" لتقدم للأجيال الجديدة نجاحات المصريات بالخارج فى شتى المجالات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الفن وسيلة لتهذيب النفوس والعقول، مثمنة دور سيدات مصر فى ارتياد مختلف المجالات، من الفن والموسيقى والعلوم وغيرهم، موضحة أن المصريات تركن بصمة لدى الجاليات اليونانية والقبرصية والتى ظهرت جلية خلال مبادرة "إحياء الجذور".

وأكدت وزيرة الهجرة أن روائعنا الفنية والموسيقية تسهم فى ربط المصريين بجذورهم، الذين يجرى ولاؤهم وانتماؤهم لمصر فى دمائهم، وأشادت بأعمال الفنانة كاملة أبو ذكري، والدكتورة ياسمين الحربى، مؤكدة أن الفن يعد من أدوات الدبلوماسية ومن أهم القوى الناعمة المصرية، بجانب الحرف التراثية والتى نحرص على ترويجها، واصطحاب أبنائنا من شباب الجيلين الثانى والثالث.

واختتمت الفعاليات بتكريم وزيرة الهجرة والمخرجة كاملة أبو ذكرى والدكتورة ياسمين الحربى.