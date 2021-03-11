الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا فى التغيرات السريعة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الهيئة على الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك" أنه سوف يحدث اعتدال فى الأحوال الجوية بداية من الغد على شمال البلاد وتتوالى درجات الحرارة فى الانخفاض على كافة الانحاء خلال الايام القادمة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع فى التغيرات السريعة التى تطرأ على درجات الحرارة خلال الفصول الانتقالية خاصة (مثل هذا الوقت من كل عام).

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