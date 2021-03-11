رئيس البرلمان العربى يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر حوار الأديان

جدة - نرمين السيد - وصل مساء اليوم الأربعاء عادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى إلى مطار القاهرة الدولى للمشاركة فى المؤتمر الدولى العام الحادى والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية.





ومن المقرر تبدأ فعاليات المؤتمر يوم السبت بأحد بفندق القاهرة.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان: (حوار الأديان والثقافات)، وكان فى استقبال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، فى استقبال رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى.

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