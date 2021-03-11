أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، أن هناك 20 وزارة تعمل على مواجهة الزيادة السكانية، لافتا إلى أن هناك وزارتين تعملان بشكل مكثف لمواجهة الزيادة السكانية، وهما وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعى من خلال تشجيع الصحة الإنجابية.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية تسبب في فجوة غذائية 50%، حيث نستورد 50% من طعامنا، موضحا أن الوزارة تستعد لحملة كبرى تتضمن عدة طرق لمخاطبة كل شريحة بلغتها الخاصة لإقناهم بضرورة تنظيم الأسرة، بالتعاون التام مع رجال الدين.
وأضاف نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على رعاية الشباب وتوعيتهم بضرورة تنظيم الأسرة وتثقيهم بخطورة والزيادة السكانية، موضحا أن كل القطاعات والخدمات متأثرة من الزيادة السكانية.
ولفت نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إلى ان الرقعة الزراعية انخفضت بشكل كبير بسبب الزيادة السكانية، حيث كان في السابق 6 مواطنين لكل فدان، الآن أصبح 17 مواطنا لكل فدان، ومنذ عام 2000 حتى 2016 جرى تقليص حجم الرقعة الزراعية في الدلتا والوادى 350 ألف فدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: 20 وزارة تواجه الزيادة السكانية ونجهز لحملة بالتعاون مع رجال الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.