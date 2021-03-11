الصحة: 20 وزارة تواجه الزيادة السكانية ونجهز لحملة بالتعاون مع رجال الدين

أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، أن هناك 20 وزارة تعمل على مواجهة الزيادة السكانية، لافتا إلى أن هناك وزارتين تعملان بشكل مكثف لمواجهة الزيادة السكانية، وهما وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعى من خلال تشجيع الصحة الإنجابية.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية تسبب في فجوة غذائية 50%، حيث نستورد 50% من طعامنا، موضحا أن الوزارة تستعد لحملة كبرى تتضمن عدة طرق لمخاطبة كل شريحة بلغتها الخاصة لإقناهم بضرورة تنظيم الأسرة، بالتعاون التام مع رجال الدين.