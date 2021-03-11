تعادل إيجابي فى شوط أول بين باريس سان جيرمان وبرشلونة .. "فيديو"

تعادل مثير حققه باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره برشلونة الإسباني بهدف لكل منهما، في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف أحرزه النجم كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 30، احتسبها حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أشارت إلى وجود خطأ من لينجليه على ماورو إيكاردي.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل للبارسا في الدقيقة 37 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لحارس باريس كيلور نافاس.

وأهدر النجم ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 45، تصدى لها بنجاح كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان وترتد من العارضة.

وكان برشلونة الطرف الأفضل خلال أحداث الشوط الأول، وردت العارضة كرة من الأمريكي ديست في الدقيقة 23، وقبلها تصدى نافاس لانفراد عثمان ديمبيلي في الدقيقة 18.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق فوزاً كبيراً على البارسا بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت علي ملعب "كامب نو"، 16 فبراير الماضي.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم، وهو في موقف صعب نظراً لخسارته الكبيرة في الذهاب، لكن لن يفقد البلوجرانا الأمل في تعديل الأوضاع حتى النفس الأخيرة من أجل الحفاظ علي فرصه في التأهل لربع النهائي.

أما باريس سان جيرمان صاحب الأرض، يدخل مباراة اليوم، وهو موقفه الأقوي نظراً للتفوق خارج ملعبه بأربعة أهداف، وهو ما يمنحه القوة في اللقاء الليلة، إن لم يكن هناك حالة من الرعونة، تمنح برشلونة فرصة العودة.

ويلعب البارسا مباراة اليوم، ويراوده حلم الريمونتادا التاريخية أمام باريس سان جيرمان، حيث كان قد حقق فوزاً كبيراً علي الأخير بنتيجة 6-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 7 مارس 2017، بعدما كان خاسراً في الذهاب 1-4 أمام نادي العاصمة الفرنسية.

ويغيب عن باريس سان جيرمان في لقاء اليوم، النجم البرازيلي نيمار بسبب عدم جاهزيته الفنية، بالإضافة إلى الثلاثي خوان بيرنات ومويس كين وسيرجيو ريكو، فيما يغيب عن البارسا، جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، فيليب كوتينيو، وسيرجي روبرتو للغصابة. ويدير مواجهة باريس سان جيرمان ضد برشلونة، تحكيميا، الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.باريس سان جيرمان ضد برشلونة

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - كورزاوا.

خط الوسط: فيراتي - باريديس - إدريسا جايا.

خط الهجوم: دراكسلر - مبابي - إيكاردى.

برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست - مينجويزا - لينجليه - ألبا.

خط الوسط: بوسكيتش - دي يونج - بيدري.

خط الهجوم: ديمبيلي - ميسي - جريزمان.

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