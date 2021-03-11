بعد صيام 4 مباريات.. محمد صلاح يسجل أول أهداف الريدز ضد لايبزيج الألماني فى الدقيقة 71 "فيديو"

سجل النجم المصرى محمد صلاح أول أهداف ليفربول فى مرمى ضيفه فريق لايبزيج الألمانى خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "بوشكاش أرينا"، فى إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020 – 2021. جاء هدف محمد صلاح فى الدقيقة 71 من زمن اللقاء لتصبح النتيجة تقدم ليفربول 1 - 0.

وكان فريق ليفربول قد تغلب علي لايبزيج 2-0 في مباراة الذهاب، التي أقيمت علي ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبيرتسون. الوسط: فابينيو، فاينالدوم، تياجو. الهجوم: محمد صلاح، مانى، جوتا.

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