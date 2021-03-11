ليفربول يتأهل لربع نهائي دورى أبطال أوروبا بثنائية صلاح وماني فى لايبزيج

قاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول للتأهل إلى دور ربع النهائي من دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020 - 2021، بعدما كرر فوزه على ضيفه فريق لايبزيج الألماني بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "بوشكاش أرينا" فى بودابست العاصمة المجرية، فى إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020 – 2021، وهى نفس نتيجة لقاء الذهاب التى جمعت الفريقين على نفس الملعب الشهر الماضى فى لقاء الذهاب.

جاء التأهل بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح وساديو ماني فى إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020 – 2021.

سجل النجم المصرى محمد صلاح أول أهداف ليفربول فى مرمى ضيفه فريق لايبزيج الألمانى خلال المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "بوشكاش أرينا"، ، كما سجل الهدف الثاني اللاعب ساديو ماني.

وكان فريق ليفربول قد تغلب علي لايبزيج 2-0 في مباراة الذهاب، التي أقيمت علي ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبيرتسون.

الوسط: فابينيو، فاينالدوم، تياجو.

الهجوم: محمد صلاح، مانى، جوتا.