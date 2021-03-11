شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا : مؤتمر الأوقاف يحقق نوعا من تعارف الثقافات

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ الهادى موسى سالم، شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا، على أهمية المؤتمر الدولى العام الـ 31 لـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمنعقد فى القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يدعو إلى خلق حوار بناء بين الناس كافة.





جاء ذلك، عقب وصول وفد تنزانيا إلى مصر لمشاركته فى أعمال المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات". وثمن الشيخ الهادى موسى سالم، شيخ محافظة دار السلام بـ تنزانيا، دور المؤتمر فى خلق نوع من تعارف الثقافات، حيث يقول الله تعالى : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" مؤكدًا أن الاختلاف له ضوابط ولغة معتبرة يجب أن نتعلمها.

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