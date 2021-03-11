رئيس الأعلى للأئمة بالبرازيل : وزير الأوقاف حقق توازنا فكريا فى مجال الدعوة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد الحميد متولى، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بـ دولة البرازيل، إن الحوار الهادف هو الطريق الأمثل لحل المشكلات من خلال المؤتمرات، يُكَوِّن منهج حياة يحقق التعايش السلمى والسلام العالمى.





يأتى ذلك، فى إطار مشاركته فى المؤتمر الدولى العام الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات"، والمقرر عقده فى الفترة من 13 إلى 14 مارس الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأشاد متولى بدور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مشيرًا إلى أنه حقق توازنًا فكريًّا وتقدمًا ملموسًا فى مجال الدعوة وتجديد الخطاب الدينى، ونشر الفكر الوسطى ومكافحة التطرف والإرهاب بما يناسب متطلبات العصر الحديث.

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