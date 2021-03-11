فيديو .. وصول عدد من مصابى الثورة السودانية لعلاجهم فى مصر

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو، لاستقبال مطار القاهرة الدولى عددا من الحالات المرضية من مصابى الثورة السودانية، لعلاجهم بمستشفيات وزارة الصحة.





يأتى هذا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم جميع سبل الدعم الطبى لـ دولة السودان الشقيق. وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت بيان إصابات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أكدت أنه تم تسجيل 645 إصابة جديدة بـ كورونا، و46 حالة وفاة.

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