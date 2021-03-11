فيديو .. والدة طفلة المعادى : بنتى قالتلى المتهم كان عايز منى حاجات وحشة

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن ابنتها لم يسبق لها النزول إلى الشارع قبل يوم الواقعة، مشيرة إلى أنها كانت برفقة والدها.

وتابعت: "بنتى قالتلى الراجل ده قاللى تعالى ورايا، ودخلنى فى مكان، وكان عايز يعملى حاجات وحشة، وواحدة قالتله أنت بتعمل إيه رحت شديت إيدى منه وطلعت أجرى".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قد أمر مساء أمس الأربعاء، بإحالة المتهم بالتحرش بالطفلة يارا التى تبلغ من العمر 7 سنوات، للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة الخطف وهتك العرض بالقوة.