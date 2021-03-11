اعتماد قنصل عام مصر عن الولايات الشمالية الألمانية

جدة - نرمين السيد - قدمت السفير عبير عمر سليمان، أمس الثلاثاء، أوراق البراءة القنصلية لاعتمادها قنصلاً عاماً لجمهورية مصر العربية عن الولايات الشمالية الألمانية، لوزيرة الدولة للعلاقات الخارجية فى حكومة هامبورج والمفوضة لدى الحكومة الألمانية Almut Moller، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس، نظراً للاجراءات الاحترازية التى تطبقها الحكومة الألمانية حالياً.





هذا، وأكدت القنصل العام حرصها على تعزيز علاقات التعاون بين القنصلية العامة فى هامبورج والسلطات المحلية فى مختلف المجالات، بما يضمن تقديم كافة سُبل الدعم والمساعدة لأبناء الجالية المصرية المتواجدين فى نطاق اختصاص عمل البعثة. كما أشارت إلى الاهتمام الذى توليه مصر لمشروع ربط ميناء هامبورج بالموانيء المصرية، منوهة بما تشهده منطقة قناة السويس حالياً من عمليات تطوير وتوسعات كبرى. وشددت على رغبة مصر فى دفع التعاون فى مجال التعليم، خاصةً التعليم الرقمى. وأكدت كذلك على اتخاذ مصر لكافة التدابير الاحترازية للتصدى لتفشى فيروس كورونا والتزامها بكافة الاجراءات الوقائية فى هذا الصدد بما يضمن سلامة السائح الأجنبى. ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة استعدادها التام لدفع عجلة التعاون بين الجانبين، منوهة بالأهمية التى توليها ألمانيا للمشروعات القومية العملاقة فى مصر والدور الذى تقوم به الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر.

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