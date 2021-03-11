مشرف المركز الإسلامى بـ لامور : مؤتمر حوار الأديان يستجيب لمتطلبات الوقت

جدة - نرمين السيد - أشاد الشيخ عبد القادر محمد سعيد، المشرف العام على المركز الإسلامى بمدينة لامو بجمهورية كينيا، بـ المؤتمر الدولى العام الـ 31 لـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمنعقد فى القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقال، خلال استقبال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية له، عقب وصوله القاهرة للمشاركة فى المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، إن هذا المؤتمر يأتي استجابة لمتطلبات الوقت الراهن. جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أناب عنه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لافتتاح أعمال المؤتمر يوم السبت المقبل.

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