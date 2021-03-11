مسؤول إسلامى بـ تنزانيا : الأوقاف تقدم مجهودا رائعا فى مواجهة التطرف

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ حسين محمد عفيفى الأزهرى، رئيس الهيئة التنفيذية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بـ دولة تنزانيا، أن مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية "حوار الأديان والثقافات" يأتى تتويجًا لجهود "الوزارة" المتواصلة فى مكافحة الأفكار المتطرفة والتعصب.





جاء ذلك، فى تصريحات له، عقب وصوله إلى القاهرة للمشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى العام الـ 31 لـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذى يعقد تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ووجه رئيس الهيئة التنفيذية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بـ دولة تنزانيا الشكر لـ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مجهود وزارة الأوقاف الذى وصفه بـ الرائع، فى مواجهة ومحاربة الفكر المتطرف سواء فى مصر أو على مستوى العالم.

وأشار إلى الدور البارز الذى يقوم به المركز الإسلامى المصرى بدولة تنزانيا، لافتا إلى أن عنوان هذا المؤتمر "حوار الأديان والثقافات" يهدف إلى ترسيخ مبدأ الحوار أساسا مشتركًا للناس جميعًا، فلا غنى لـ الإنسانية عن حوار هادف بنَّاء يراعى مبدأ الإنسانية العام.