طقس الخميس .. انخفاض درجات الحرارة ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 26

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية .. مائل للدفء على السواحل الغربية .. حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلاً على جميع الأنحاء.





وكشفت الأرصاد أن حركة الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتنشط أحيانا، بينما تكون نشطة على السواحل الغربية والسواحل الشرقية، ومعتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم ولفتت إلى أن هناك فرصا لـ سقوط أمطار خفيفة على "السلوم - مطروح – الإسكندرية" على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فحالته مضطربة مع وجود ارتفاع فى الأمواج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر، فتكون حالة البحر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 مترا إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 26 14 الإسكندرية 21 13 وادى النطرون 23 13 طنطا 26 13 شبين الكوم 26 14 دمنهور 23 13 بلطيم 22 14 مطروح 19 13 السلوم 20 12 سيوة 28 12 بورسعيد 23 14 دمياط 22 13 الزقازيق 26 14 المنصورة 25 15 الإسماعيلية 27 14 السويس 27 14 العريش 23 13 رفح 22 14 رأس سدر 24 15 نخل 28 12 نويبع 32 20 طابا 30 16 كاترين 25 11 الطور 29 16 شرم الشيخ 33 18 الغردقة 34 16 مرسى علم 33 16 الفيوم 27 13 بنى سويف 28 13 المنيا 30 13 أسيوط 32 13 سوهاج 34 15 قنا 35 15 الأقصر 36 15 أسوان 36 15 إدفو 36 16 أبوسمبل 35 15 الوادى الجديد 36 15 حلايب 30 19 شلاتين 31 18

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