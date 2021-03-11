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انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 11 مارس 2021 بعد التراجع المفاجئ في أسعار الفراخ اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس الموافق 11 مارس الجاري 2021، وذلك تزامناً مع الإنخفاض المفاجئ في سعر الفراخ اليوم، حيث شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الإستقرار الحذر مع ارتفاع وانخفاض طفيف في أسعار بعض أنواع الكتاكيت.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس الموافق 11 مارس
وخلال الأيام القليلة الماضية وبالتحديد في بداية الأسبوع الجاري، شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعاً كبيراً وصل إلى جنيهان في بعض الشركات، ومنذ هذه الزيادة واستقرت سعر الكتكوت الأبيض، وأرجع العديد من التجار ارتفاع أسعار الكتاكيت خلال الفترة الماضية نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين عليه ووجود حركة في البيع والشراء نتيجة إقبال ربات البيوت على شراء الكتكوت الآن حتى يكون جاهزاً للذبح بعد تسمينه قبيل شهر رمضان.
حيث أن الفراخ والدواجن تعد وجبة أساسية لدى ملايين الأسر المصرية في شهر رمضان، كبديل أساسي لوجبة اللحوم الحمراء والتي وصل سعر الكيلو فيها الآن إلى أكثر من 120 جنيه، فيقوم الأهالي بتربية الكتاكيت وإنتاج دواجن جاهزة للذبح أكثر جودة وألذ طعماً من فراخ المزارع.
وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم في شركة السقا للتسويق الداجني وفق الأسعار التالي.
|كتكوت أبيض
|كتكوت ساسو
|بلدي
|فيومي
|هجين
|بط مولر
|بط مسكوفي
|سمان عمر أسبوعين
|10.5 جنيه
|4.5 جنيه
|2 جنيه
|2 جنيه
|2 جنيه
|10 جنيه
|10 جنيه
|3.25 جنيه
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أما أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات الكبرى العاملة بالسوق المصري فقد جاءت كما يلي
|كتكوت شركة الوطنية
|كتكوت شركة العناني
|شركة القاهرة
|شركة الإسكندرية
|شركة الوادي
|12.25 جنيه
|11.5 جنيه
|10.75 جنيه
|10.25 جنيه
|11.5 جنيه
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