انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. انخفاض مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الخميس 11 مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر سعر الفراخ اليوم الخميس 11 مارس 2021، والتي شهدت انخفاضاً مفاجئاً وذلك بالرغم من اقتراب شهر رمضان الكريم، وتشهد هذه الفترة من كل عام حالة من إقبال المستهلك على الفراخ وشراء الكتكوت الأبيض لتربيته بالبيوت استعداداً لشهر رمضان، ووفق أحد التجار فإن أحد أهم أسباب الإنخفاض المفاجئ بأسعار الفراخ اليوم هو العرض والطلب وتوافر كميات في الأسواق.

سعر الفراخ اليوم الخميس 11 مارس 2021

كما أن وجود كميات من الدواجن في الأسواق يعود إلى ارتفاع أسعار الدواجن منذ بداية الأسبوع الجاري، مما جعل أصحاب المزارع يسرعون في عملية البيع وإخلاء المزارع واستغلال الأسعار المرتفعة والتي وصل معها سعر الكيلو إلى 28 جنيه.

وحول سعر الفراخ اليوم فقد سجلت الفراخ البيضاء اليوم 26 جنيه للكيلو بانخفاض جنيهان، وسجلت الفراخ الساسو اليوم 33 جنيه وذلك بانخفاض نحو ثلاثة جنيهات في اكيلو مقارنة بأسعار الأيام القليلة الماضية.

النوع سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ الأمهات السعر 26 جنيه 33 جنيه 22 جنيه

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كما حدثت تغيرات في سعر الكتكوت الأبيض اليوم بشركة السقا للتسويق الداجني، والتي انخفض فيها الكتكوت الأبيض 50 قرش، وارتفع الكتكوت البلدي والفيومي والهجين بنحو 25 قرش في الكتكوت، وجاء أسعار الكتاكيت اليوم وفق ما يلي.