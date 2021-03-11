اليوم .. انقطاع المياه عن 3 مناطق بـ شبرا الخيمة لمدة 18 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، قطع مياه الشرب، اليوم الخميس، من الساعة الـ 6 صباحا، وحتى الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، فى عدد من المناطق الواقعة فى نطاق غرب شبرا الخيمة.





وقالت "الشركة"، فى بيان لها، إن قطع مياه الشرب يأتى بسبب أعمال ربط خط الطرد صرف صحى 710 مم، مشيرة إلى أن المناطق المتضررة من عملية قطع المياه، هى: "منطى وأرض الحافى المزرعة، وأم بيومى" بحى غرب شبرا الخيمة. انقطاع المياه وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تدبير احتياجات أهالى تلك المناطق من المياه خلال فترة الانقطاع.

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