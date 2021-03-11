طقس اليوم.. دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى فى القاهرة 26

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للدفء على السواحل الغربية.

ويسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع توقعات بانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجة مئوية، ويسود طقس بارد ليلًا على جميع الأنحاء.

الرياح

الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط أحيانا، بينما تكون نشطة على السواحل الغربية والسواحل الشرقية، ومعتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الأمطار

فهناك فرص أمطار خفيفة على (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة (30 % تقريبا) ونشاط للرياح عل السواحل الشمالية.

حالة البحرين

وعن حالة البحر المتوسط، فحالة البحر مضطربة مع وجود ارتفاع في الأمواج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون حالة البحر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 مترا إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 14

الإسكندرية 21 13

وادى النطرون 23 13

طنطا 26 13

شبين الكوم 26 14

دمنهور 23 13

بلطيم 22 14

مطروح 19 13

السلوم 20 12

سيوة 28 12

بورسعيد 23 14

دمياط 22 13

الزقازيق 26 14

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 27 14

السويس 27 14

العريش 23 13

رفح 22 14

رأس سدر 24 15

نخل 28 12

نويبع 32 20

طابا 30 16

كاترين 25 11

الطور 29 16

شرم الشيخ 33 18

الغردقة 34 16

مرسى علم 33 16

الفيوم 27 13

بنى سويف 28 13

المنيا 30 13

أسيوط 32 13

سوهاج 34 15

قنا 35 15

الأقصر 36 15

أسوان 36 15

ادفو 36 16

أبوسمبل 35 15

الوادى الجديد 36 15

شلاتين 31 18

ابو رماد 30 18

حلايب 30 19

رأس حدربة 29 19