اليوم.. وصول جثمان القتيل بخمس طلقات بالسعودية إلى القاهرة

جدة - نرمين السيد - يصل إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، جثمان المواطن المصرى عشرى محمد حسين الذى لقى حتفه بعد إصابته بخمس طلقات نارية من مسدس شخص سعودى بعد نشوب مشاجرة بينهما، وذلك فى تمام الساعة 3.05 عصرا إلى مطار القاهرة الدولى على رحلة مصر للطيران رقم 2.652 القادمة من مطار الملك خالد الدولى بالرياض بالمملكة العربية السعودية.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بمتابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.

وقال: إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أن العامل المتوفى سيتم نقله إلى مسقط رأسه ليدفن بمحافظة المنيا مركز مغاغة قرية أبناء الشيخ.

وأشار الملحق العمالى إلى أن المصاب الثانى فى الواقعة ويدعى حسين سامى محمد عوض أبن أخو المتوفى الذى أصيب بطلقة نارية بذراعه الأيمن عند محاولته الدفاع عن عمه أثناء المشاجرة، قد تلقى العلاج اللازم وتم إجراء عملية جراحية بذراعه واستخراج الطلق النارى وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، لافتا إلى أن السفارة والقنصلية بالرياض تتابع تحقيقات الحادث.

يذكر أن وزير القوى العاملة كان يتابع أولا بأول مع مكتب التمثيل العمالى بالرياض تفاصيل الحادث، وقيام السلطات السعودية بالقبض على الجانى وخضوعه للتحقيق، ومتابعة القنصلية العامة بالرياض سير التحقيقات، فضلا عن متابعة المكتب حالة المصاب، والحفاظ على حقوق العاملين المصريين.

كما أوفدت القنصلية مستشارها القانونى إلى البحث الجنائى والنيابة والطب الشرعى والمستشفى، وذلك لمتابعة سير التحقيقات والتعرف على ملابسات الحادث، واستمرارها فى متابعة القضية بكل اهتمام وتقديم كل الدعم القانونى، وأعرب الوزير والقنصلية عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وللجالية المصرية بالسعودية.