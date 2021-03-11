جدة - نرمين السيد - ورصدت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر فى تمام الساعة 4:12 صباحا بالتوقيت المحلى بعمق 10 كم، ولم يرد للمعهد أی شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.
كما تم تسجيل تابع لهذه الهزة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر حدثت فى تمام الساعة 6.20 صباحا بالتوقيت المحلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب شمال غرب أبو سمبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.