هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب شمال غرب أبو سمبل

جدة - نرمين السيد - ورصدت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر فى تمام الساعة 4:12 صباحا بالتوقيت المحلى بعمق 10 كم، ولم يرد للمعهد أی شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

كما تم تسجيل تابع لهذه الهزة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر حدثت فى تمام الساعة 6.20 صباحا بالتوقيت المحلى.