القوى العاملة: تعيين 600 شاب منهم 7 من ذوى القدرات بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 600 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 106 فرص عمل منهم 19 من ذوى الهمم والقدرات.





وأضاف سعفان، وفقا لبيان صحفى، أن المديرية قامت بتنفيذ 8 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى: المساحة، والسباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، والحدادة واللحام، والإنترنت والتسويق الشبكى، والطاقة الشمسية استفاد منها 111 متدربا، فضلا عن عقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، ومهنة السباكة الصحية لـ 20 متدرباً ومتدربة.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 739 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 22 محضرا، وعمل 6 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و 5 حملات تفتيشية و3 ندوات توعية فى مجال عمل الطفل، كما تم عقد 5 ندوات مفاوضة جماعية، و7 ندوات زيادة الإنتاج ، وندوتين للتوعية بأخطار السموم البيضاء، وعقد 11 ندوة للمرأة منها 4 ندوات لمناقشة المشكلة السكانية، و7 ندوات لمناقشة موضوعات المرأة "ختان الإناث، العنف ضد المرأة، الزواج المبكر، تنظيم الأسرة"، حقوق المرأة فى القانون 12 لسنة 2003، فضلاً عن عقد 7 ندوات بعنوان "حلوة الذرية بس مسؤولية" بمكتب عمل الكوثر، ومركز التدريب المهنى بسوهاج، العربة المتنقلة، ومصنع الأصلى للملابس الجاهزة.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية فى تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي، أنه تم صرف 194 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 83 عاملا منهم، 63 منحة مولود بإجمالى 127 ألف جنيه، 33 ألف جنيه لـ 11 عاملا منحة زواج، و 14 ألف جنيه منحة وفاة لـ 7 لأقارب من الدرجة الأولى لـ 7 عمال، و 20 ألف جنيه منح وفاة 2 عمال آخرين.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 560 عاملا بإجمالى 120 ألفاً و125 جنيه، فضلاً عن تسجيل 389 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 641 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 9 شكاوى، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة شكوتين للقضاء، وتم حفظ شكوتان، وتبقى 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وإعادة التفتيش على 307 منشآت أخرى، فى مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وإعادة التفتيش على 307 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لــ 142 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها ، فضلاً عن بحث 10 شكاوى ومنح 5 تراخيص.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 731 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.