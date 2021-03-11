الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات وتحديث المترو وزواج...

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، عددًا من القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث نشرت القرار رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض" تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 2.5 مليون يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ الأول من أغسطس 2018.

كما نشرت القرار الجمهورى رقم 64 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسى بالمنطقة.

وأصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 65 لسنة 2021 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالشريط المحصور بين طريق المعاهدة ومصرف أم الريش الرئيسي جنوب بورسعيد، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وكذلك القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2021 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والفيوم لاستخدامها فى إقامة منشآت شرطية.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 68 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية إدكو بمحافظة البحيرة، لاستخدامها فى أغراض الأمن القومى.

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهورى رقم 69 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى.

وكذلك القرار الجمهورى رقم 70 لسنة 2021 بتخصيص قطعة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بساتين الإسماعيلية - مركز بلبيس لاستخدامها فى إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية.

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لـ "أحمد أبو زيد محمد شعيب" السكرتير الثانى بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.