أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 11 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، وتحييها فرقة الإنشاد الدينى، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام فى الثامنة مساءً على مسرح الجمهورية. القاهرة تسير شركة مصر للطيران 54 رحلة جوية داخلية ودولية، من بينها 37 رحلة دولية، و12 رحلة داخلية إضافة إلى 5 رحلات شحن جوى. القاهرة تبدأ فرقة مسرح "الشمس" لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالبيت الفنى للمسرح، فى تقديم الموسم الثالث لأوبريت "ست الدنيا" على مسرح عبد المنعم مدبولى، لمدة 5 أيام تستمر حتى الاثنين المقبل الموافق 15 مارس. القاهرة يلتقى فريقا سيراميكا كليوباترا والزمالك على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ15 للدورى الممتاز. الأقصر يفتتح مجلس إدارة النادى الأهلى، فرع النادى بالأقصر فى احتفالية كبرى بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الأهلى، ولفيف من رموز وقيادات ونجوم القلعة الحمراء، والشخصيات العامة وبحضور سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، وقيادات الشركة. الجزائر يترأس وزير الطاقة والمناجم الجزائرى محمد عرقاب الاجتماع ال 40 لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط الذى يعقد بالفيديو كونفرانس.

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