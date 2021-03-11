اليوم.. وزيرا المحليات والبيئة يفتتحان أكبر خلية دفن للمخلفات بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يفتتح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة فى الإسكندرية، وذلك بتكلفة ١٧مليون جنية.





ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن خلية الدفن الجديدة تعد الأكبر فى مصر، مشيرا إلى أن سعتها تقدر بـ 15 ألف متر مربع، وتشمل 4 بحيرات، مساحة كل منها 40X40 متر بعمق 1 متر.

وأضاف الشريف، أنه تم عمل خطة طوارئ معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف، لتأمين مدفن الناصرية ضد مخاطر الحريق، وإنشاء محطة تمويل للسيارات والمعدات الموجودة بمركز الناصرية.

ولفت إلى أن المرحلة الرابعة لإنشاء مدفن الناصرية شملت صيانة الوحدة الفيزيوكيميائية بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2009 بتكلفة مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه جار إنشاء 2 جملون للتخزين الآمن بمركز الناصرية، وإعادة تأهيل بحيرات التبخير القديمة بتكلفة مليون جنيه، فضلا عن إنشاء عدد ٢ محرقة بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه.

ويُعد مركز الناصرية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة الأول من نوعه علي مستوي مصر والشرق الأوسط، ويستقبل 39 نوعا من المخلفات الخطرة من الشركات من جميع محافظات مصر.

ويتضمن المركز الذى يقع على مساحة 37 فدانا، مدفن على مساحة 14 ألف متر مبطن بطبقات تبطين عازلة للتخلص من المخلفات الغير عضوية الصلبة، فضلا عن أحواض تبخير علي مساحة 5 آلاف و200 متر مربع لتبخير الرشح وذلك طبقا للمعايير الأوروبية.

كما يضم معمل كيميائى جرى تدعيمه بالأجهزة الكيمائية اللازمة للتحاليل، وتدريب فريق من العاملين بالوحدة علي جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصناعية الخطرة.

وبدأ تشغيل المركز عام 2006، إلا أن شهد استكمال 3 مراحل جديدة في الأعوام التالية، إذ شملت المرحلة الثانية إنشاء 3 وحدات جديدة منها الوحدة الفيزيوكيميائية المختصة بمعالجة السوائل والأحماض والكروم السداسى.

وفى المرحلة الثالثة جرى تركيب وتشغيل عدد 2 محرقة بالمعالجة الحرارية للمخلفات العضوية، وإنشاء وحدة إدارة النفايات المحتوية على الزئبق "وحدة اللمبات الفلوروسنت المشروع الكورى".