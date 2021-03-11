صور.. استقبال أول مجموعة من مصابى الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، عن استقبال أول مجموعة من مصابى "الثورة السودانية" والبالغ عددهم 7 مصابين من إجمالى 33 مصابًا يتم استقبالهم تباعًا لاستكمال علاجهم بمستشفيات وزارة الصحة.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل سبل الدعم الطبى للأشقاء السودانيين فى إطار عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، ومد جسور التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه كان فى استقبال الأشقاء السودانيين بمطار القاهرة الدولى كل من الدكتور محمد جاد، مستشار وزيرة الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور الرشيد محمد حمزة، المستشار الطبى للسفارة السودانية بمصر، والفريق الطبى بمكتب مستشفى معهد ناصر للوافدين بالمطار.



وأضاف مجاهد أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة بواسطة 7 سيارات إسعاف مجهزة، وفريق من المسعفين، لبدء تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال 5 مصابين آخرين خلال ساعات.



وتابع مجاهد أنه فور وصول المصابين لمستشفى معهد ناصر تم مناظرة الحالة الصحية لهم وإجراء الفحصوصات الطبية تمهيدًا لإجراء التدخلات الجراحية حسب الحالة الصحية لكل منهم، إذ كان فى استقبالهم فريق طبى على رأسه مدير مستشفى معهد ناصر، يضم استشاريين فى تخصصات "الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة أنف وأذن، جراحة وجه وفكين".



وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر استقبال 33 مصابًا تباعًا لاستكمال علاجهم بمستشفيات وزارة الصحة وعودتهم إلى بلادهم بعد الاطمئنان عليهم وتحسن حالتهم الصحية، مضيفًا أنه سيتم إرسال فريق طبى إلى دولة السودان لإجراء جلسات تأهيل حركى لعدد من مصابى الثورة داخل بلادهم، بالإضافة إلى تدريب ذويهم على كيفية تقديم الرعاية اللازمة لهم.



وذكر مجاهد أنه يتم وضع خطة علاجية لكل مصاب بناءً على التقارير الطبية الخاصة به، لافتًا إلى أنه تم تقييم الحالة الصحية لمصابى الثورة السودانية من خلال فريق طبى يضم استشاريين فى مختلف التخصصات الطبية تم إرساله إلى دولة السودان فى شهر نوفمبر الماضى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بدولة السودان.



وأكد مجاهد استمرار الجسر الجوى بين البلدين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية، موضحًا أنه تم إرسال 98 طنًا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان منذ أحداث الثورة السودانية وحتى اليوم، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وإغاثية، بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وسيستمر إرسال المساعدات للدولة الشقيقة طبقًا للاحتياجات.



ومن جانبه، وجه الدكتور الرشيد محمد حمزة، المستشار الطبى لسفارة دولة السودان بمصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المتواصل للشعب السوداني، وكذلك دعم المنظومة الصحية على مختلف الأصعدة، كما أثنى على مجهودات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لتوفير كل سبل الدعم الطبى لمصابى الثورة السودانية وحرصها على تنفيذ كل الاتفاقيات بين البلدين.

وأكد أن علاج جرحى ومصابى الثورة السودانية بمصر أكبر دليل على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتاجًا للتعاون المثمر بين وزارتى الصحة بمصر والسودان، مشيرًا إلى أن الشعب السودانى يقدر دور مصر فى تقديم كافة سبل الرعاية والعلاج لهم.