وزيرة الهجرة تنعى أحد رموز الجالية المصرية في ميلانو بإيطاليا

تنعى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن السيد/ صالح يعقوب، أحد رموز الجالية المصرية في إيطاليا، والذي وافته المنية هناك.
وقالت السيدة وزيرة الهجرة: "إن الفقيد كان مثالا للمصري المخلص لوطنه مهما بعدت المسافات، ولم يدخر جهدًا في دعم أفراد الجالية المصرية في إيطاليا، علاوة على أنه كان يحظى بمحبة الجميع لروحه السمحة".
كما أعربت الوزيرة عن خالص تعازيها لأسرته الكريمة، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وكان الراحل صالح يعقوب قد لقب بـ"الكابتن" نظرا لأنه كان لاعبا ومدربا لكرة القدم في نادي الزمالك. هاجر إلى مدينة ميلانو بإيطاليا في السبعينات وهو من الرعيل الأول هناك، وسخر جهوده في مجال كرة القدم للجالية المصرية وعمل كمدرب لفريق الجالية وبهذا الفريق استطاع الكابتن صالح أن يحصل على المركز الأول للفريق المصري لمدة 5 سنوات في مونديال الجاليات الأجنبية في إيطاليا متقدما على البرازيل والأرجنتين ودول أوروبية أخرى.
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