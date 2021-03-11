انت الان تتابع تفاصيل خبر عقوبة متحرش المعادي .. قد تصل إلى الإعدام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في تطور جديد في قضية ” متحرش المعادي” و التي شغلت الرأي العام في الأيام الماضية، أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي قراره بالأمس بإحالة الشاب المتهم إلى المحاكمة الجنائية، جاءت هذه الإحالة بعد قيام النيابة العامة بالتحقيق لمدة يومين مع المتهم ليصدر الإتهام بجريمة الخطف بالحيلة بالإضافة إلى هتك العرض.

و وفق مصدر قانوني تحدث لجريدة الشروق المصرية فإن المادة 290 من قانون العقوبات المصري تقضي بالشجن المشدد لمدة عشر سنوات كحد أدنى إذا أدين المتهم بتهمة الخطف بالتحيل، في حين قد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة هتك العرض أو المواقعة للمخطوف بجريمة الخطف، كما أشار المصدرإلى أن المادة 268 من نفس القانون تشير إلى أن محاولة هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد إذا لم يبلغ 18 عاماً هي السجن المشدد بحد أدنى سبعة أعوام.

و ترجع الواقعة إلى الأيام القليلة الماضية حيث انتشر فيديو على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مسجلاً من كاميرا مراقبة مثبتة بمدخل أحد العقارات في منطقة المعادي بالقاهرة، و يظهر الفيديو المسجل قيام المتهم باستدراج فتاة صغيرة إلى مدخل العقار وقيامه بتحسس أجزاء من جسدها بغرض التحرش و ذلك قبل قيام احدى السيدات والتي تعمل بالدور الأرضي بالعقار بالخروج مسرعة و قيامها بايقاف الجريمة و مواجهة المتهم، و سادت حالة عامة من الاستياء و الاستنكار وسط المتابعين و الذين طالبوا بالقبض على المتهم و محاكمته وهو ما تم بالفعل في خلال الساعات التي تلت نشر الفيديو.