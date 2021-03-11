وزيرا التنمية وقطاع الأعمال يبحثان أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - عقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بمشاركة كل من خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة.





ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوى، إن الاجتماع شهد أيضاً استعراض خريطة للأماكن المقترحة لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات بأنواعها المختلفة سواء فى المواقف الرسمية والعامة وأماكن تجمعات سيارات الأجرة أو الجراجات العامة فى محافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف "شعراوى" وفقا لبيان صحفى، أنه تم التأكيد على أهمية إعادة الشيء لأصله من جانب شركات القطاع الخاص الراغبة فى الدخول بهذا المجال فيما يخص الأعمال الإنشائية لمحطات الشحن الكهربائى الجديدة، بالإضافة لمسئولية الشركات أيضاً عن عملية تأمين لتلك المحطات وعدم تحمل المحليات أى مسئوليات عن ذلك، لافتاً إلى أهمية بحث بعض الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين والسائقين للتوجه للسيارات الكهربائية فى إطار خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التى تعمل بالطاقة الجديدة والاعتماد على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعى والكهرباء كبديل للوقود التقليدى.

ومن جانبه قال هشام توفيق إن الاجتماع تناول إجراءات وخطوات تحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، وذلك فى ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وجهود توفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الوزارة اقترحت عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء فى الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسى)، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التى سيكون مطلوبا منها إنشاء وإدارة 3000 وحدة شحن مزدوجة تخدم 6000 سيارة فى نفس الوقت خلال 3 سنوات.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية، كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة فى الأماكن التى سيتم تحديدها قريبا.

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين والمحافظتين لتحديد المواقع المرشحة لتلك المحطات بشكل نهائى خاصة بعد عرض المحافظين لبعض الأماكن والمقترحات فى هذا الشأن.