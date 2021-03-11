رئيس الوزراء يستقبل نظيره السودانى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، نظيره السودانى، الدكتور عبدالله حمدوك، الذى وصل مطار القاهرة ، فى زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء،والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادى، والرى والموارد المائية، والإستثمار والتعاون الدولى، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.





وتأتى زيارة رئيس الوزراء السودانى لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة المهمة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الخرطوم الأسبوع الماضى. ومن المنتظر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور عبدالله حمدوك، لبحث تفاصيل التعاون القائم بين البلدين، والاتفاق على مجالات جديدة للتعاون فى الملفات محل الاهتمام المشترك.

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