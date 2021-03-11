الرئيس السيسى يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 65 لسنة 2021 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالشريط المحصور بين طريق المعاهدة ومصرف أم الريش الرئيسى جنوب بورسعيد، نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.





كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 66 لسنة 2021 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والفيوم لاستخدامها فى إقامة منشآت شرطية. كذلك أصدر الرئيس قرار رقم 67 لسنة 2021 بإزالة صفة النفع العام عن قطع من الأراضى ناحية محافظة القليوبية، وتخصص لصالح القوات المسلحة. كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 68 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية إدكو بمحافظة البحيرة، لاستخدامها فى أغراض الأمن القومى. وأصدر الرئيس أيضا قرار رقم 69 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى. كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 70 لسنة 2021 بتخصيص قطعة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس لاستخدامها فى إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية. ومن ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين مصر والبنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 1 أغسطس 2018.

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